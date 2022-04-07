طبخ على الكانون لوجه الله.. حكاية 100 وجبة إفطار يوميا طول رمضان لأهالى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع أحد شباب محافظة الشرقية يقوم بطبخ إفطار رمضان لتوزيعها مجانا طوال شهر رمضان على الكانون.



وقال محمد النادى خريج كلية سياحة وفنادق، من مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، إنه يقوم بطهى الأطعمة الغذائية على الكانون ويقوم بجمع الحطب وإشعال النيران تحت الأكل حتى يتم طهيه، وأنه كون مطبخ ريفى من المأمون والفرن البلدى، ويقوم بعمل الفول المدمس بأوانى فخارية وهذا يعطى طعما ومذاقا جميلا للأكل.



وأضاف: معى عدد من الشباب قمنا بزراعة عدد من الخضراوات مثل الفلفل والباذنجان والكوسة وخلافه ونقوم بجمع الثمار وطبخها على الكانون ليعطي مذاقا خاصا رغم أن بيوتنا بها الأجهزة الحديثة من بوتاجازات وغيرها، لكننا حابين أن نعيش بشكل بلدى خاصة فى طهى الطعام.



وأشار أنه يقوم يطهي إفطار الصائمين بشكل مجانى ويرحب بكل من يريد إطعام صائم وهو على استعداد تام لطهى حتى لو وجبة واحدة وممكن أن تتكلف الوجبة 20 جنيها فقط فهو لم ولن يتأخر عن عمل الخير لحظة واحدة، لافتا أنه قام بتجهيز مكان يسع عددا كبيرا من الصائمين فى مكان جميل وسط الزرع، ويعكس طابع الشريقة والأجواء الرمضانية وموجود جذوع نخيل للجلوس عليها مكان الكراسي.