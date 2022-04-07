ضبط 10 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات، مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، مشددا على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفى هذا السياق، شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام للمحافظة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارات الرقابة على المخصبات والمبيدات بمديرية الصحة وإدارة تموين حوش عيسى حملات رقابية مكبرة.



وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع البان يدار بدون ترخيص، وتم التحفظ على 10 أطنان ملح متحجر وتظهر عليه علامات التلف ومختلط بالشوائب ومتروك بالخلاء، وضبط محل أدوية بيطرية يدار بدون ترخيص وبداخله 60 عبوة أدوية منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة والزراعة وبدون فواتير.



كما تم المرور علي 13 محلا للاتجار فى المبيدات والمخصبات، وتم ضبط 6 محلات تقوم بالاتجار في المبيدات والأسمدة الزراعية بدون ترخيص.



وفى قطاع رخص المحلات والبيئة تم تحرير13 إنذارا لمحلات تدار بدون ترخيص وكذا تحرير 3 محاضر بيئة.