ضبط المتهمين بالاعتداء على آخر بسلاح نارى بسبب خلافات سابقة بمدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالإعتداء على آخر باستخدام سلاح نارى محدثين إصابته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") مصابا برش خرطوش بالجسم إثر ادعاء مشاجرة .

بالانتقال والفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شقيقين، لأحدهما معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبحوزته (سلاح نارى "فرد خرطوش" المستخدم فى ارتكاب الواقعة - طلقتين من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه لسابقة قيام شقيقه بمعاكسة شقيقة المجنى عليه.

وبتكثيف التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن ضبط المتهم اللآخر حال تواجده بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة العامرية بالإسكندرية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.