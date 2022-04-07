اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 11:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بالاعتداء على آخر بسلاح نارى بسبب خلافات سابقة بمدينة نصر

الخميس، 07 أبريل 2022 11:46 ص
ضبط المتهمين بالاعتداء على آخر بسلاح نارى بسبب خلافات سابقة بمدينة نصر حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالإعتداء على آخر باستخدام سلاح نارى محدثين إصابته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") مصابا برش خرطوش بالجسم إثر ادعاء مشاجرة .

بالانتقال والفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شقيقين، لأحدهما معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبحوزته (سلاح نارى "فرد خرطوش" المستخدم فى ارتكاب الواقعة - طلقتين من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه لسابقة قيام شقيقه بمعاكسة شقيقة المجنى عليه.

وبتكثيف التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن ضبط المتهم اللآخر حال تواجده بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة العامرية بالإسكندرية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

 

 

 


الداخلية

جهود الداخلية

اخبار الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

سلاح

الاعتداء بسلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة