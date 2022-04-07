شاهد تدريبات الكوادر الأمنية الأفريقية بمركز بحوث الشرطة.. فيديو

نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة عدداً من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث فى مجالات أمنية متعددة فى مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
شاهد تدريبات الكوادر الأمنية الأفريقية بمركز بحوث الشرطة.. فيديوالخميس، 07 أبريل 2022 03:45 م
مركز بحوث الشرطة
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