اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 04:45 م
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شاهد تدريبات الكوادر الأمنية الأفريقية بمركز بحوث الشرطة.. فيديو

الخميس، 07 أبريل 2022 03:45 م
شاهد تدريبات الكوادر الأمنية الأفريقية بمركز بحوث الشرطة.. فيديو مركز بحوث الشرطة
محمود عبد الراضي

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نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة عدداً من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث فى مجالات أمنية متعددة فى مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
 
 
 

الكوادر الافريقية

مركز بحوث الشرطة

الداخلية

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