شاهد تدريبات الكوادر الأمنية الأفريقية بمركز بحوث الشرطة.. فيديو

محمود عبد الراضي

نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة عدداً من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث فى مجالات أمنية متعددة فى مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.