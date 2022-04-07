سيارة نقل تريلا تدهس سائقا وابنه يستقلان "سوزوكى" فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

لقى سائق وابنه مصرعهما، خلال استقلالهما سيارة "سوزوكي"، حيث صدمتهما سيارة نقل "تريلا"، بإحدى طرق منشأة القناطر في الجيزة، وتم ضبط السائق المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بإحدى الطرق التابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن سيارة نقل "تريلا"، اصطدمت بسيارة "سوزوكي" يستقلها "أحمد.ح"، وابنه البالغ من العمر 9 سنوات، مما أسفر عن مصرعهما في الحال.

تم ضبط سائق السيارة النقل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري إخطار النيابة المختصة للتحقيق.