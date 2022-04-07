سويسرا تجمد أصولا روسية بقيمة 8 مليارات دولار

كتب أحمد عرفة

أعلنت سويسرا عن تجميد أصول روسية بقيمة 8 مليارات دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وفى وقت سابق، قال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن الكتلة دفعت 38 مليار دولار مقابل النفط والغاز الروسى منذ أن بدأت روسيا حربها على أوكرانيا، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.



وأشارت الصحيفة إلى أن الكتلة الأوروبية التى تستورد نحو 60% من احتياجاتها من الطاقة، قد فرضت عقوبات على موسكو بعد أن بدأت الحرب إلا أنها تجنبت إلى حد كبير النفط والغاز الروسى. وفى حين أن الاتحاد الأوروبى تعهد بخفض واردات الطاقة الروسية وأيدت مقترح يوم الأربعاء لحظر الفحم، فإن الغاز والنفط لا يزال يتدفقان إلى الدول التى وصفها الكرملين بأنها غير صديقة.



وقال بوريل، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه منذ أن غزت روسيا وأوكرانيا فى أواخر فبراير، فإن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى دفعوا مقابل الطاقة نحو 35 مليار دولار أى حوالى 38 مليار دولار.



وقالت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن مسئولى الاتحاد الأوروبى يفكرون فى إنشاء حسابات ضمان يمكن للكتلة أن تدفع بعض أموال النفط والغاز عليه.