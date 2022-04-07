سلطانة تافادار.. أول محامية محجبة تحصل على لقب مستشارة ملكة بريطانيا

وكالات الأنباء

أصبحت سلطانة تافادار، أول محامية جنائية ترتدى الحجاب يتم تعيينها فى منصب مستشار الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.

ويعد منصب مستشار الملكة أعلى منصب يمكن أن يصل إليه محام في بريطانيا.

وأقيم حفل تتويج سلطانة تافادار، المحامية بالمحاكم العليا في لندن،حسبما نقل موقع "العين" الإماراتية، فى قصر وستمنستر بالقرب من قصر باكنجهام.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت سلطانة، أنها اعتادت توجيه سؤال إذا كانت مترجمة إليها، والآن تنضم إلى نخبة المحامين في إنجلترا.

ولدت سلطانة في بلدة لوتن في إنجلترا، وأصولها من بنجلاديش، وتأمل أن يساهم نجاحها في إلهام المحميات الأخريات من الخلفيات العرقية السمراء والآسيوية والأقليات.

وقالت سلطانة إنها لا تستطيع تصديق نفسها، وإن الأمر بأكمله تجربة سريالية، وهي في غاية السعادة أن تصبح أول محامية جنائية ترتدي الحجاب تنال هذا المنصب.

وأضافت "التمثيل أمر مهم بكل تأكيد، وأتمنى أن يساعد هذا الإنجاز في تصديق الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب أن أحلامهن يمكن أن تصبح واقعاً".

وتابعت: "كنت أفكر في بداية حياتي المهنية، إنني لا أرى شخصاً يشبهني في الطبقات العليا من المحاماة، وطالما تساءلت إذا كان بإمكاني تغيير هذا الواقع".

وكشفت سلطانة أن تعيينها في المنصب لم يكن سهلا، إذ ترشحت 31 سيدة من السمر والآسيويات والأقليات فقط لنيل المنصب، من أصل 2000 شخص، كانت بينهما سيدتان محجبتان فقط، هي إحداهما، وهي المحامية الجنائية الأولى التي تتولى المنصب.