سفير روسيا لدى واشنطن: الولايات المتحدة منحازة لسلطات كييف

وأوضح انتونوف في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، "أن رد الفعل اللامبالي من واشنطن وعدم وجود دعوات لإجراء تحقيق أو معاقبة المسئولين عن انتهاك القانون الدولي الإنساني كما كان الحال مع الاستفزاز في مدينة بوتشا يثير الحيرة".. مضيفا "أن الالتزام الأمريكي بمبادئ الديمقراطية وصرامة حقوق الإنسان تحول إلى مجرد كلام".

ومن جهة أخرى، أكد السفير الروسي أن محاولة واشنطن لإعاقة روسيا في سداد الدين العام تهدف إلى تشويه سمعتها، مشيرا إلى أن العقوبات الجديدة على روسيا تؤثر على المواطنين العاديين وتواصل إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي.