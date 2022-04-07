روسيا: نرفض تلميحات الغرب الاستفزازية لاحتمال استخدامنا أسلحة نووية بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعرب رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا قسطنطين غافريلوف عن رفض روسيا التلميحات الاستفزازية من الغرب لاحتمال استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا: "في الآونة الأخيرة سمعنا تصريحات استفزازية من الغرب حول خطط روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.. هذه التصريحات لا تستند لأي أساس منطقي"، متابعا: "موسكو تسترشد بأنه لا رابح في الحرب النووية ويجب ألا يطلق العنان لاستخدام هذه الأسلحة أبدا".

وقال رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا: "نحن نرفض رفضا قاطعا محاولات الولايات المتحدة وحلفائها والمتواطئين معهم تحميل روسيا مسؤولية مخاطر مختلقة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا، موضحا أنه من الضروري التذكير بأن المحرض على كل هذه المعلومات المضللة هو الدولة التي استخدمت عام 1945 أسلحة نووية ضد مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، والولايات المتحدة الأمريكية في الواقع نفذت تجربتها على المدنيين.