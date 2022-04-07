"رقمنة المكتبات".. مكتبة مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات ببورسعيد الأولى جمهورية

بورسعيد - محمد عزام

حصلت مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد، على المركز الأول بين مدارس محافظات الجمهورية بمسابقة المكتبة النموذجية بمشروع «رقمنة المكتبات».

وتقدم الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بالتهنئة لإدارة المدرسة بقيادة هاله سمير، مديرة المدرسة، وكل من شاركوا فى هذا العمل الرائع للحصول على المركز الأول الجمهوري.

وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين كل العاملين بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات من إدارة وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وعمال وخاصة "أمانى زين العابدين، مى السعيد، وسمر سمير" - أسرة المكتبة، شيماء كسبر - مسئول الأنشطة، وعبير الجوهرى - وكيل التنمية المهنية والجودة.

كان "تلفزيون اليوم السابع"، قدم بثاً مباشراً، بتاريخ 27 فبراير 2022، من مكتبة مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات بنطاق حى المناخ والتابعة لإدارة شمال التعليمية فى بورسعيد، كأول مكتبة رقمية بالمحافظة، وذلك قبل خوض المسابقة وخلال الاستعدادت التى قامت بها المدرسة.

وأقيم بالمكتبة، حينها عدد من الورش الخاصة باعداد الكتب وارشفتها لجعل المكتبة رقمية على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال يومين على الأكثر وتستعد المكتبة لتقييم اللجنة ضمن مسابقة وزارة التربية والتعليم التى تنظمها على مستوى مكتبات الجمهورية.

وكان الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية التعليم ببورسعيد، شهد عملية رقمنة مكتبة مدرسة 6 أكتوبر الثانوية للبنات وذلك بحضور هالة سمير مديرة ‏المدرسة.‏

وأكد وكيل الوزارة أن عدد الكتب بمكتبة المدرسة 6800 كتابا، لافتا إلى أن عملية الرقمنة بدأت يوم 31 أكتوبر الماضى حيث تم رقمنة 4900 كتابا منهم، وتم استكمال الرقمنة بعد عدة أيام من الزيارة بأواخر فبراير الماضي.

وقال الدكتور أكرم أنه تم عمل 70 بحثا و10 مقالات و6 أرشيفات و 15 مجلة حائط بمشاركة الطالبات صديقات المكتبة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة على المسار ‏الصحيح لمواكبة جهود الدولة فى الرقمنة ومنظومة التحول الرقمى، وأن هذه التجربة سيتم تعميمها على كل المدارس بجميع المراحل.‏