اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 08:31 م
أكرم القصاص
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رئيس مجلس النواب اللبنانى يحذر من إنزلاق الخطاب الإنتخابي نحو التحريض الطائفى

الخميس، 07 أبريل 2022 08:00 م
رئيس مجلس النواب اللبنانى يحذر من إنزلاق الخطاب الإنتخابي نحو التحريض الطائفى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
أ ش أ

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حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من إنزلاق الخطاب الإنتخابي نحو التحريض الطائفي والمذهبي، مؤكدا أن الخاسر الأكبر هو لبنان واللبنانيين وليس المتنافسين على مقعد نيابي.


جاء ذلك استقباله اليوم لعدد من المسئولين والشخصيات الرياضية والعامة وكبار العائلات بمنزله في المصيلح بمحافظة الجنوب.

 

وعبر بري عن دهشته من قيام البعض باستغلال معاناة اللبنانيين في كل نواحي حياتهم اليومية في الغذاء والدواء والكهرباء، والتمادي في التحريض لغايات إنتخابية رخيصة، على حد وصفه.


ودعا بري القوى السياسية على اختلاف توجهاتها وكذلك المتنافسين في الانتخابات النيابية للتعامل مع الاستحقاق الدستوري وكافة القضايا الخلافية بروح رياضية.


لبنان

مجلس النواب اللبنانى

نبيه برى

الحكومة اللبنانية

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