اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 02:00 م
أكرم القصاص
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"جونز هوبكنز": إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ 495 مليون حالة

الخميس، 07 أبريل 2022 12:25 م
"جونز هوبكنز": إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ 495 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 495 مليونا و181 ألفا و447 حالة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و166 ألفا و970 حالة.. موضحة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.2 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ983 ألفا و817 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ660 ألفا و980 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و530 حالة.

 


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