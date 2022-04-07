ثعابين السمك والشبار وبورى القنال بسوق الأسماك الجديد بالإسماعيلية.. لايف

الاسماعلية السيد فلاح

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل سوق الأسماك بمدينة الإسماعيلية لمتابعة الإقبال على شراء الأسماك خلال شهر رمضان المبارك.

ورصد اليوم السابع الأنواع النادرة من الأسماك كثعابين السمك والشبار والخلول الصاحبة والبورى.





وقال أحد البائعين، إن ثعابين السمك تعد من الأنواع التى يتم طهيها عن طريق الشوى وكذلك القلى.



وأضاف البائع، أن ثعابين السمك تعد من الأنواع ذات الأسعار المرتفعة نظراً لأنها نادرة، بالإضافة إلى أنها يجرى جلبها إلى سوق السمك بالحجز والطلب قبلها، مشيراً إلى أن محافظات الإسماعلية والسويس من أكثر المحافظات التى تتميز بها.



وتابع البائع، أن هذا السمكة تباع صاحية، مشيرا إلى أن وزن السمكة الواحدة من كيلو إلى كيلو ونصف.



وأكد البائع أن هناك العديد من الأسماك الأخرى مثل الهليل والبورى وهناك اختلافا بينهما، بالإضافة إلى الشبار والخلول.