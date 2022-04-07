اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تمديد العمر الافتراضى للمنتجات.. سويسرا تتبنى خطة وطنية للحد من إهدار الطعام

الخميس، 07 أبريل 2022 10:39 ص
تمديد العمر الافتراضى للمنتجات.. سويسرا تتبنى خطة وطنية للحد من إهدار الطعام طعام ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أطلقت الحكومة السويسرية، خطة لخفض إهدار الطعام إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بما كان عليه الوضع فى عام 2017.

ووفقا لوزارة البيئة، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، طلب من قطاع المطاعم وصناعة تجهيز الأغذية ومنظمات المزارعين الاتفاق على سلسلة من الإجراءات الطوعية للتقليل من كمية الطعام التى يتم التخلص منها.

وتشمل الخطة، التي تم الإعلان عنها، التمديد فى العمر الافتراضى للمنتجات، وتحسين التعبئة والتغليف وكذلك تحسين التخطيط للزراعة والزيادة في حجم التبرعات الغذائية المقدمة إلى منظمات الرعاية الاجتماعية.

ومن المقرر أن تعيد الحكومة تقييم الخطة في عام 2025 لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير إضافية للوصول إلى هدف التخفيض المقرر بحلول عام 2030.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن ما يقرب من ثلث المواد الغذائية المنتجة للمستهلكين تهدر أو ترمى في المزابل دون داع لذلك. وهو ما يعادل حوالي 330 كيلوجراما من النفايات للفرد الواحد في السنة، مشيرا إلى أن هدر الطعام يلوث البيئة ويؤدي أيضا إلى عواقب اقتصادية.

كما قالت الحكومة إن البرامج الحالية لم يكن لها سوى تأثير محدود.

 


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