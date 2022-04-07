اليوم السابع
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تعرف على كيفية تجنب رائحة الفم الكريهة فى نهار رمضان X خطوتين

الخميس، 07 أبريل 2022 04:00 ص
تعرف على كيفية تجنب رائحة الفم الكريهة فى نهار رمضان X خطوتين الدكتور وليد حسن نقيب أطباء أسنان القاهرة
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور وليد حسن نقيب أطباء أسنان القاهرة، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، إنه يمكن من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة تجنب رائحة الفم الكريهة فى نهار رمضان، وذلك من خلال:

1- بعد تناول وجبة السحور لابد من غسيل الأسنان بالفرشاة والمعجون لإزالة بقايا الأطعمة، والتى حال بقائها مع البكتيريا الموجودة فى الفم، يؤدى ذلك إلى تخمر وبالتالى تؤثر على رائحة الفم.

2- تناول بعض الأطعمة فى السحور، مثل: الزبادى، البقوليات.

وأشار حسن إلى ضرورة إجراء فحص شامل لصحة الفم، لعلاج أى تسوس فى الأسنان وأى إلتهابات فى اللثة، فضلا عن الحرص فى تناول السكريات الحلويات، نظرا لتحولها إلى أحماض وتتسبب فى تسوس الأسنان.


نقابة الاسنان

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