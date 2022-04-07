تعرف على الإجراءات التى يجب اتباعها عند وجود رائحة للغاز بالمنزل

مجموعة من الإجراءات التى يجب اتباعها عند وجود رائحة للغاز داخل المنزل وذلك من أجل الحفاظ على سلامتك وتتضمن تلك الإجراءات الأتى..
1-عدم استعمال اي مفاتيح للكهرباء سواء بالفتح او الغلق أو أي أجهزة كهربائية مثل الشفاط الكهربائي أو غيره .
2-يمنع استخدام الثقاب أو استخدام أي لهب أو مصدر للاشتعال .
3-فتح اقرب منفذ للتهوية ( باب – شباك ) لتسهيل و سرعة خروج الغاز المتسرب من المكان .
4-غلق المحبس العمومي للشقة الموجود بجوار عداد الغاز الطبيعي .
5-سرعة الاتصال بخدمة الطوارئ .
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