اليوم السابع
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تعرف على الإجراءات التى يجب اتباعها عند وجود رائحة للغاز بالمنزل

الخميس، 07 أبريل 2022 12:00 ص
تعرف على الإجراءات التى يجب اتباعها عند وجود رائحة للغاز بالمنزل توصيل الغاز
كتبت - مروة الغول

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مجموعة من الإجراءات التى يجب اتباعها عند وجود رائحة للغاز داخل المنزل وذلك من أجل الحفاظ على سلامتك وتتضمن تلك الإجراءات الأتى.. 
 
1-عدم استعمال اي مفاتيح للكهرباء سواء بالفتح او الغلق أو أي أجهزة كهربائية مثل الشفاط الكهربائي أو غيره .
 
 2-يمنع استخدام الثقاب أو استخدام أي لهب أو مصدر للاشتعال .
 
 3-فتح اقرب منفذ للتهوية ( باب – شباك ) لتسهيل و سرعة خروج الغاز المتسرب من المكان .
 
 4-غلق المحبس العمومي للشقة الموجود بجوار عداد الغاز الطبيعي .
 
 5-سرعة الاتصال بخدمة الطوارئ .
 
 
 
 

الغاز

تسريب غاز

الإجراءات المتبعة عند وجود تسريب غاز

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