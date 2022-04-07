تعرف على الإجراءات التى يجب اتباعها عند وجود رائحة للغاز بالمنزل

كتبت - مروة الغول

مجموعة من الإجراءات التى يجب اتباعها عند وجود رائحة للغاز داخل المنزل وذلك من أجل الحفاظ على سلامتك وتتضمن تلك الإجراءات الأتى..

1-عدم استعمال اي مفاتيح للكهرباء سواء بالفتح او الغلق أو أي أجهزة كهربائية مثل الشفاط الكهربائي أو غيره .

2-يمنع استخدام الثقاب أو استخدام أي لهب أو مصدر للاشتعال .

3-فتح اقرب منفذ للتهوية ( باب – شباك ) لتسهيل و سرعة خروج الغاز المتسرب من المكان .

4-غلق المحبس العمومي للشقة الموجود بجوار عداد الغاز الطبيعي .

5-سرعة الاتصال بخدمة الطوارئ .