اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 01:39 م
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تربية رياضية بسوهاج تنظم بطولة ودية للاعبى السباحة ضمن مبادرة "مصر بلا غرقى"

الخميس، 07 أبريل 2022 12:51 م
تربية رياضية بسوهاج تنظم بطولة ودية للاعبى السباحة ضمن مبادرة "مصر بلا غرقى" تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج بطولة ودية للاعبي السباحة بالمحافظة بنين وبنات، وذلك على مدار 3 أيام بمجمع حمامات السباحة بالاستاد الرياضي، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة.

وقال الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن البطولة جاء تنظيمها في إطار حرص الجامعة على المشاركة في فعاليات مبادرة "مصر بلا غرقى"، وذلك من خلال رفع قدرات لاعبي السباحة البدنية والمهارية بشكل مستمر.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله، عميد الكلية، أنه شارك بالبطولة 48 سباحا من مختلف الأندية بالمحافظة، حيث تم توزيع جوائز للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى، مشيراً إلى أنه أشرف على تنظيم البطولة الدكتور عباس مطر، والدكتورة سارة سعد مدرسين الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

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مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج

 

WhatsApp Image 2022-04-07 at 11.38.35 AM
 تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج
WhatsApp Image 2022-04-07 at 11.38.34 AM (2)
مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج

 

مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج
مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج

 

مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (1)
مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (1)

 

مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (6)
مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (6)

 

مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (5)
مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (5)

 

مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (4)
مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (4)

 

مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (3)
مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (3)

 

مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (2)
مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (2)
 
WhatsApp Image 2022-04-07 at 11.38.35 AM (1)
 
 
WhatsApp Image 2022-04-07 at 11.38.35 AM
 
 
WhatsApp Image 2022-04-07 at 11.38.34 AM (2)
 
 
مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج
مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج

 

مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (1)
مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (1)

 

مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (6)
مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (6)

 

مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (5)
مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (5)

 

مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (4)
مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (4)

 

مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (3)
مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (3)

 

مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (2)
مبادرة مصر بلا غرقي تربية رياضية تنظم بطولة ودية للاعبي السباحة بسوهاج (2)

 

 


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