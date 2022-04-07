اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 03:12 ص
أكرم القصاص
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بلينكن يؤكد خلال اجتماع بنظراء أوروبيين على ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووى

الخميس، 07 أبريل 2022 03:00 ص
بلينكن يؤكد خلال اجتماع بنظراء أوروبيين على ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووى وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظراء أوروبيين "عزمهم المشترك" على ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.

وأضاف البيان أن بلينكن اتفق مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أن الحل الدبلوماسي المتمثل بالعودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي هو أفضل الخيارات لكنهم أشاروا لاستعدادهم لسيناريوهات أخرى إذا لزم الأمر.


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مباحثات فيينا

اوروبا

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