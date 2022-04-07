بلينكن يؤكد خلال اجتماع بنظراء أوروبيين على ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووى

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظراء أوروبيين "عزمهم المشترك" على ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.



وأضاف البيان أن بلينكن اتفق مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أن الحل الدبلوماسي المتمثل بالعودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي هو أفضل الخيارات لكنهم أشاروا لاستعدادهم لسيناريوهات أخرى إذا لزم الأمر.