الكويت ترحب بإعلان اليمن بإنشاء مجلس القيادة الرئاسى لاستكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بالإعلان الذي أصدره رئيس الجمهورية اليمنية بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وتفويضه كامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الخميس، دعم دولة الكويت لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له في تحقيق أهدافه وممارسة دوره المناط به انطلاقاً من موقفها الثابت وسعيها الدائم لدعم الاستقرار في اليمن الشقيق للتوصل إلى حل سياسي شامل بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية لليمن وشعبة الشقيق.
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