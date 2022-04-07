الكويت ترحب بإعلان اليمن بإنشاء مجلس القيادة الرئاسى لاستكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الخميس، دعم دولة الكويت لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له في تحقيق أهدافه وممارسة دوره المناط به انطلاقاً من موقفها الثابت وسعيها الدائم لدعم الاستقرار في اليمن الشقيق للتوصل إلى حل سياسي شامل بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية لليمن وشعبة الشقيق.