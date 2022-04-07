الكرملين: العملية العسكرية بأوكرانيا قد تتوقف حال موافقة كييف على شروط روسيا

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أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يعتمد على موقف كييف وموافقتها على الشروط الروسية.

وقال بيسكوف - في مقابلة صحفية مع قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الخميس "إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قد تتوقف بالطرق الدبلوماسية، ولكن هذا الأمر يعتمد على الموقف الأوكراني وموافقة كييف على الشروط الروسية"، نافيا أن تكون القوات الروسية شنت أي ضربات موجهة إلى أهداف مدنية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف "نأمل في أن تحقق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أهدافها في غضون الأيام المقبلة أو المستقبل القريب"، موضحا أن الهدف الرئيسي لهذه العملية هو تجنب حرب عالمية ثالثة.