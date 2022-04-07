القبض على 3 متهمين هاربين من 224 سنة سجن فى حملات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (182) قطعة سلاح نارى، و(180) قضية مخدرات، وتنفيذ (88618) حكما قضائيا متنوعا.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (13) قطعة سلاح نارى وأبيض، وضبط (15) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (18) متهما لعدد (11) منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7632) حكما قضائيا متنوعا.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب إحدى الشركات، الكائنة بدائرة القسم) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 42 حكم حبس جزئى ومستأنف (شيكات) بإجمالى حبس 74 سنة بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كل من (مالك محل ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (63) حكم حبس جزئى فى قضايا "تبديد" بإجمالى مدد حبس بلغت (42 سنة ) ، بتغيير محل إقامته والإقامة بشقة بأحد العقارات بمنطقة المندرة خشية ضبطه و(مالك معرض سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (87) حكم "79 جزئى – 8 مستأنف" فى قضايا "تبديد" بإجمالى مدد حبس بلغت (74) سنة، بتغيير محل إقامته والإقامة بشقة بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.