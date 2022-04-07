القبض على شخص لسرقته سيارة ومساومة صاحبها بالمال لإعادتها.. تفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بسرقة سيارة من مالكها ومساومته على سداد مبلغ مالى نظير إعادتها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بعرض سيارة للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة ويشتبه أن تكون من متحصلات واقعة سرقة .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بالمديرية من ضبطه وتبين أنه (سمسار، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) وذلك حال إستقلاله السيارة المشار إليها ، وبالكشف الفنى عنها تبين أنها مُبلغ بسرقتها من مالكها بمحافظة الإسكندرية .

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقر بأنه نظراً لطبيعة عمله كسائق طرف المجنى عليه "مالك السيارة" تمكن من الإستيلاء على السيارة بقصد تشغليها وعقب ذلك تواصل معه مالك السيارة وطلب منه إعادة السيارة إلا أنه رفض وساومه على سداد مبلغ مالى نظير إعادتها وعقب رفضه اختمر فى ذهنه فكرة التصرف فيها بالبيع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.