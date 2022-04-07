القائم بأعمال وزير الصحة يوجه بتطوير شامل لمستشفى الهلال في زيارة مفاجئة

كتب وليد عبد السلام

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بزيارة مفاجئة لمستشفى الهلال برمسيس، مساء اليوم الخميس، في إطار المتابعة الميدانية للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد الأهمية الخاصة التي يمثلها مستشفى الهلال، نظرا للموقع الجغرافي، وما يقدمه المستشفى من خدمات متخصصة في علاج عيوب وإصابات العظام.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام العيادات الخارجية، والقسم الداخلي، وقسم الأشعة، وقسم العمليات، والرعاية المركزة، وقسم العلاج الطبيعي، وراجع ملفات دخول وخروج المرضى.

وأشار إلى أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمستشفى، مع الحفاظ على عدم تأثر الخدمة المقدمة للمرضى خلال أعمال التطوير، مضيفا أن الوزير وجه بأن يشمل التطوير جميع مصاعد المستشفى.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه أيضا بتحديث جميع أجهزة قسم العلاج الطبيعي من خلال هيئة الشراء الموحد، وتطوير القسم بالكامل، نظرا للإقبال الكبير على خدمات العلاج الطبيعي بالمستشفى.

يذكر أن مستشفى الهلال هو أحد مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمساحة الإجمالية للمستشفى تبلغ 3000 متر مربع، وإجمالي مساحة المباني 1680 متر مربع، ويضم 8 غرف عمليات، و 238 سريرا في القسم الداخلي، و17 سريرا في قسم الرعاية المركزة، بالإضافة إلى 10 أسرة في قسم الاستقبال.