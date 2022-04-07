الغرفة التجارية بالإسماعيلية تطلق قوافل الخير الرمضانية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أطلقت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية، قافلة الخير الرمضانية الأولى لتوزيعها على مستحقيها، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية ومديرية التضامن، وفقًا لتوجيهات وزيرة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن القافلة تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية للغرفة فى دعم المجتمع والأسر الأولى بالرعاية فى إطار التكافل الاجتماعى والتكامل مع دور الدولة فى رعاية الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن القافلة سيتم تسليمها للجهات التنفيذية لضمان وصولها إلى كل مناطق المحافظة، لافتا إلى أنها القافلة الأولى وهناك عددا آخر من القوافل الرمضانية خلال الفترة القادمة.

ولفت المهندس أحمد عثمان، إلى أن القافلة تنطلق وفقا لاجتماع سابق مع وزيرى التموين والتجارة والصناعة والذى تم خلاله تخصيص جزء من الاحتياطى الخاص بالغرف التجارية لدعم الأسر الأكثر احتياجا والمستحقة على مستوى الجمهورية وغرف المحافظات، مؤكدا حرص الغرفة على التفاعل مع كل المبادرات المجتمعية والدولة للتخفيف عن كاهل المواطن، لافتا إلى أن القافلة تأتى بالتوازى مع إقامة معارض أهلا رمضان لخدمة الوطن والمواطن والمجتمع بكافة فئاته.

من ناحيته، كشف جلال أبو الطاهر، رئيس شعبة الخضر والفاكهة وعضو مجلس إدارة الغرفة أن القافلة تضم 1700 كرتونة مواد غذائية متكاملة للأسرة الواحدة، وسيتم توزيعها وفق كشوف خاصة بالتضامن الاجتماعي.

وعبر سيد الكرسلى، رئيس الشعب بالغرفة التجارية عن فخره بمشاركة الغرفة فى التكافل الاجتماعى للمجتمع الذى تخدمه الغرفة، مؤكدا أنه لا يقل أهمية هذا الدور عن الدور الخدمى للتجار والمواطنين على السواء.

جدير بالذكر أن القافلة انطلقت من أمام مقر الغرفة التجارية إلى مبنى المحافظة إلى مديرية التضامن تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين.



الغرفة التجارية بالإسماعيلية تطلق قوافل الخير



قافلة الخير الرمضانية



كراتين قوافل الخير بالإسماعيلية