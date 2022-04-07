العربية: الكرملين يعترف بخسائر كبيرة لقوات روسيا فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئاسة الروسية الكرملين تعترف بخسائر كبيرة لقوات روسيا في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث اليوم الخميس مع مجلس الأمن الروسي ملف المفاوضات مع أوكرانيا والعملية العسكرية.