الصحة العالمية تحث على تسريع العمل لحماية صحة الإنسان ومكافحة أزمة المناخ

كتبت أمل علام

في يوم تأسيسها، تسعى منظمة الصحة العالمية إلى إعادة تصور الموارد وإعادة ترتيب أولوياتها للدخول في مجتمعات مستدامة ورفاهية، في يوم الصحة العالمي الموافق 7 أبريل 2022، أصدرت منظمة الصحة العالمية دعوة عاجلة للقادة وجميع الناس لاتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الصحة وحمايتها والتخفيف من أزمة المناخ كجزء من حملة "كوكبنا، صحتنا" بمناسبة يوم تأسيس المنظمة، والذي يصادف وقت اشتداد الصراع والهشاشة.

عند إصدار دعوتها للعمل، لاحظت منظمة الصحة العالمية أن 99 % من الناس يتنفسون هواءً غير صحي ناتج بشكل رئيسي عن حرق الوقود.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وندرة المياه إلى تشريد الناس والتأثير على صحتهم، تقود الأنظمة التي تنتج أطعمة ومشروبات عالية المعالجة وغير صحية إلى موجة من السمنة، وتزيد من السرطان وأمراض القلب، بينما تولد ما يصل إلى ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، تعرض هذه الأزمة الصحية والاجتماعية للخطر قدرة الناس على التحكم في صحتهم وحياتهم.

قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيو مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن أزمة المناخ أزمة صحية، موضحا، إن نفس الخيارات غير المستدامة التي تقتل كوكبنا تقتل الناس، "نحن بحاجة إلى حلول تحويلية لفطم العالم عن إدمانه للوقود الأحفوري، وإعادة تصور الاقتصادات والمجتمعات التي تركز على الرفاهية، وحماية صحة الكوكب الذي تعتمد عليه صحة الإنسان.

سلطت جائحة كورونا الضوء على خطوط الصدع في عدم المساواة في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد الحاجة الملحة لإنشاء مجتمعات مستدامة ورفاهية لا تنتهك الحدود البيئية والتي تضمن حصول جميع الناس على أدوات منقذة للحياة وتعزيز الحياة والنظم والسياسات والبيئات، وتعزيز النظم الغذائية الصحية والمستدامة، وبناء مدن صحية وصالحة للعيش.

يسلط ميثاق جنيف للرفاهية الضوء على الالتزامات العالمية اللازمة لتحقيق نتائج صحية واجتماعية عادلة الآن وللأجيال القادمة، دون تدمير صحة كوكبنا.

وقال، من خلال حملتها الخاصة بيوم الصحة العالمي، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات والمنظمات والشركات والمواطنين إلى مشاركة الإجراءات التي يتخذونها لحماية كوكب الأرض وصحة الإنسان.