السياحة والآثار تصدر نشرتها الإخبارية الشهرية فى شكل جديد

كتب محمد أسعد

أصدرت وزارة السياحة والآثار النشرة الإخبارية الشهرية لها، في شكل جديد، كأول مجلة إلكترونية تفاعلية تصدرها الوزارة E-Magazine، وذلك بدءاً من العدد الخاص بشهر مارس 2022، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وحرصها على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية ورقمنه العديد من الخدمات التي تقدمها.

وتتيح المجلة إمكانية تصفحها إلكترونياً بصورة أبسط وأكثر سهولة ومرونة، حيث تحتوي على أهم الفيديوهات والصور وأبرز الأخبار والموضوعات على مدار الشهر التي تخص أنشطة الوزارة والهيئات والقطاعات التابعة لها بشكل خاص، وقطاع السياحة والآثار بصفة عامة.

كما أنه يمكن من خلالها الدخول مباشرة إلى المواقع الإلكترونية المختلفة المرتبطة ببعض هذه الأخبار وكذلك المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة والهيئات التابعة لها من خلالها ربطها Hyperlinks.