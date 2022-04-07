السعودية تعفوا عن المهندس علي أبو القاسم المتهم بجلب المخدرات ويعود للقاهرة

كتب محمود عبد الغني

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، المهندس علي أبو القاسم أبن محافظة أسوان، قادما من السعودية، بعد العفو عنه من المملكة العربية السعودية بعد الحكم عليه بالإعدام في قضية الاتجار بالمخدرات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد التوني، أدانت المتهمين الرئيسيين في الجريمة، وقضت المحكمة بمعاقبة ثلاث أشخاص آخرين، بالسجن المؤبد، لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة، وتهريبها إلى خارج البلاد، وبرأت 3 متهمين آخرين، في القضية ذاتها، إذ أثبتت التحقيقات أن المحكوم عليهم، دسوا الأقراص المخدرة للمهندس علي أبو القاسم، الذى ضبط في السعودية.

وكانت الجهود المصرية بالتعاون مع الجانب السعودى، قد نجحت في وقف تنفيذ حكم الإعدام مراعاة لتطورات التحقيقات في القضية بمصر.