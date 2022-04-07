الحاصلة على جائزة المرأة التشجيعية: أعمل على تطوير البحث العلمى

الدقهلية شريف الديب

قالت الدكتورة نيفين كامل محمد عبد الخالق، الحاصلة على جائزة المرأة التشجيعية فى مجال الزراعة والعلوم الغذائية، أستاذ فى كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة، وتخصصت فى أمراض الأسماك، ورعايتها، أنها سعيدة بتكريم بلدها أكثر من أى تكريم عالمى، مشيرة إلى أنها بلغت بتكريمها من مكتب رئيس الجامعة، وحصولها على جائزة المرأة التشجيعية، مضيفة: وبالنسبة لى هذا التقدير من الدولة سيزيد من نشاطى وعملى للتطوير دائما.

وأضافت "نيفين"، أنه منذ عودتى من اليابان فى عام 2011 كان اهتمامى يتركز على خدمة الجامعة، والمجتمع، فحصلت على جائزة التفوق العلمى فى مجال الجينات نتيجة لاكتشافى "جين جديد للجهاز المناعى فى مجال الأسماك"، وتم تكريمى من جامعة المنصورة لهذا الشأن.

وأوضحت: بفضل الله عملت خلال حياتى العلمية على عدة محاور مثل البحث العلمى، فحصلت على الدكتوراه فى سن مبكرة، وعملت على رفع الجهاز المناعى للأسماك باستخدام النباتات الطبية بالمزارع السمكية لحمايتها من تلوث المياه، وتقليل استخدام الكيماويات الضارة بصحة الأسماك، والبيئة.

وأشارت الدكتورة نيفين، إلى أنها حصلت على مشروع بحثى من هيئة تمويل العلوم والابتكار وتم الاستفادة بالأجهزة التى أضافتها لكلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة من خلال هذا المشروع، منذ سبع سنوات حتى الآن فيستفيد الباحثون، والطلاب بتلك الأجهزة المتميزة سواء فى مجال التدريبات أو التجارب العملية لمساعدة الباحثين فى نشر أبحاثهم دوليا، وكان هذا الأمر هاما بالنسبة لى للارتقاء بمستوى الخريجين، والباحثين.

وتابعت الدكتورة نيفين، أنا مهتمة بالعمل المجتمعى وذلك من خلال تدريب الأطباء البيطريين حديثى التخرج فى العمل للإشراف على المزارع السمكية، كما أننى منسق كلية الطب البيطرى لجائزة مصر للتميز الحكومى وعضو بالجهاز الإدارى لمركز خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بالجامعة، ومن أكثر الأوقات التى سعدت بها عندما تم إبلاغى بهذه الجائزة لاهتمام الدولة بالمرأة وتكريمها فى كافة المجالات، مضيفة: أنا أم لطفلين ملك وآدم، و أهتم جدا بتنشئتهم علميا ورياضيا و هما فى المرحلة الابتدائية.

يذكر أنه تم تكريم الدكتورة نيفين محمد بإحدى جامعات اليابان وكتبت عنها الصحف العالمية، وحصلت على الدكتوراه من جامعة "كيوشو باليابان" فى عام 2010، وتؤكد الدكتورة نيفين، أنها سعيدة بتكريم بلدها أكثر من أى تكريم عالمى.