الحائز على جائزة الدولة للعلوم التكنولوجية: سعيدا بتكريمى بعد عقد اتفاقية مع وزارة الزراعة الأمريكية

الدقهلية شريف الديب

عاد لوطنه لينقل خبراته لجامعته ويساعد في علاج الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، والتى تنتقل للإنسان، فهو أول دفعته واستطاع تمويل مشاريع بحثية لباحثين من مصر من خلال حصوله على مشروع من هيئة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

وقال الدكتور حازم حسن رمضان أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة، والحائز على جائزة الدولة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية: إن تكريمى من بلدى شرف عظيم وفرحتى اليوم لا تقدر، فجائزة الدولة التشجيعية كانت حلما لى تتحقق اليوم لأستمر في خدمة بلدى وأبذل المزيد من الجهد.

وأضاف الدكتور حازم، أنا حاليا أترأس مع مجموعة من الباحثين المتميزين بمصر تحرير عدد خاص بإحدي مجلات الـ "Top ten " في تخصص العلوم البيطرية، وقمت بتحكيم أكثر من 125 بحثا دوليا بثلاثين مجلة ودورية عالمية.

وأوضح: ساهمت بتوقيع اتفاقية تعاون بحثي بين جامعة المنصورة، ووزارة الزراعة الأمريكية لمدة 5 سنوات لتعظيم الاستفادة من الإمكانات، والخبرات البحثية هناك من خلال التعاون، فى مشاريع بحثية مشتركة تفيد المجتمع، وتخصصي "الأمراض المشتركة"، وهذا التخصص يهتم بدراسة الأمراض التى تنتقل من الحيوان للإنسان، وتؤثر على الصحة العامة للإنسان، وقد عملت كباحث في المركز القومى الأمريكى لأبحاث الدواجن بوزارة الزراعة الأمريكية" USDA" في الفترة من 2017، وحتي 2022، وقد عدت إلي أرض الوطن لنقل الخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي بوزارة الزراعة الأمريكية الي جامعتي وكليتي.

وتابع الدكتور حازم : حصلت علي بكالوريوس العلوم البيطرية في عام 2005 بتقدير "جيد جدا" وكنت أول دفعتى، ثم حصلت على الماجستير بعد أربع سنوات في دراسة وبائية عن مرض "حمى الوادى المتصدع"، ثم حصلت على الدكتوراه من جامعة المنصورة عام 2013 عن مرض "السل البقرى"، وأثره على الصحة العامة>

كما حصلت على مشروع من هيئة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية" STDF "عام 2017 لتمويل مشاريع بحثية لباحثين من مصر في موضوعات تفيد مصر في التنمية المستدامة 2030، وسافرت لأمريكا لاستكمال الجزء البحثي من المشروع، والمختص باستخدام تقنية " الجينوم الكامل" للبكتريا المقاومة للمضادات الحيوية، والمعزولة من الحيوان، والتي قد تنتقل للإنسان من خلال مصادر الغذاء أو المخالطة للحيوانات بصفة عامة

وبفضل الله نشرت مجموعة أبحاث في تلك النقطة البحثية وكان لى فرصة تحديد مسودة الجينوم لعزلات الايشيريشيا القولونية فائقة المقاومة للمضادات الحيوية للمرة الأولي من الكلاب في مصر مطلع العام 2020 والتي تتشابه في الخصائص الجينية مع نظيرتها المعزولة من الإنسان، وعن ما إذا كانت تلك الجينات موجودة علي الكروموسوم، أو الناقلات الجينية كالبلازميدات مما يفيد في معرفة كيفية الانتقال من الحيوان للإنسان، وأتمنى أن يواصل أبنائي مسيرتى العلمية، فلدى طفلان وهما حسن و حمزة، فبالعلم والعلماء تتقدم البلدان .