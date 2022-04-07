الجيزة تطرح أماكن للاستغلال الإعلانى بالعجوزة والدقى

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة عن طرح عدة مواقع للاستغلال الإعلانى، عن طريق المزايدة بحى الدقى والعجوزة، الأولى من خلال المزايدة العلنية العامة لحق الاستغلال الإعلانى لعدة مواقع بنطاق حى العجوزة - حى الدقى (يونى بول – جانتری) علی أن تكون جلسة المزايدة على يومين 13 / 4 / 2022 و 14 / 4 / 2022

على النحو التالي

اليوم الأول لموقع اليونى بول.

طرح المناقصة العامة والمزايدات العلنية العامة الآتية:

1) الموقع الأول بنطاق حى العجوزة تأمين ابتدائى بمبلغ 80 ألف جنيه.

2) الموقع الثانى بنطاق حى العجوزة تأمين ابتدائى بمبلغ 30 ألف جنيه.

3) الموقع الثالث بنطاق حى العجوزة تأمين ابتدائى بمبلغ 30 ألف جنيه.

اليوم الثانى لموقع جانتری

１) موقع (4،5) بنطاق حى العجوزة تامين ابتدائي بمبلغ 10 آلاف جنيه

２) موقع (6،7) بنطاق حى الدقى تأمين ابتدائى بمبلغ 7 آلاف جنيه.

قيمة كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 299 جنيها.