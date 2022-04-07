اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 10:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"البنتاجون": بوتين لم يحقق شيئا من أهدافه الاستراتيجية فى أوكرانيا

الخميس، 07 أبريل 2022 10:18 ص
"البنتاجون": بوتين لم يحقق شيئا من أهدافه الاستراتيجية فى أوكرانيا جون كيربى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحقق شيئا من أهدافه الاستراتيجية داخل أوكرانيا.

وقال كيربي في تصريحات صحفية أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، "إن الأوكرانيين يمكنهم الفوز بالحرب بالنظر إلى ما فعله بوتين حتى الآن".. موضحا أن روسيا لم تحقق أي من أهدافها في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، تعهد "البنتاجون" بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا طالما هناك حاجة إلى هذا الدعم.

وكشف مسئول في "البنتاجون" أن عناصر أوكرانية تتلقى التدريب في الولايات المتحدة على تشغيل المُسيرات من طراز "سويتش بلايد".

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة