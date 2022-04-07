"البنتاجون": بوتين لم يحقق شيئا من أهدافه الاستراتيجية فى أوكرانيا

وقال كيربي في تصريحات صحفية أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، "إن الأوكرانيين يمكنهم الفوز بالحرب بالنظر إلى ما فعله بوتين حتى الآن".. موضحا أن روسيا لم تحقق أي من أهدافها في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، تعهد "البنتاجون" بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا طالما هناك حاجة إلى هذا الدعم.

وكشف مسئول في "البنتاجون" أن عناصر أوكرانية تتلقى التدريب في الولايات المتحدة على تشغيل المُسيرات من طراز "سويتش بلايد".