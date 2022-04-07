اليوم السابع
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الأمن الروسى يعتقل مشتبها بانتمائه لتنظيم مسلح فى القرم

الخميس، 07 أبريل 2022 12:55 م
الأمن الروسى يعتقل مشتبها بانتمائه لتنظيم مسلح فى القرم الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلن الأمن الروسى فى شبه جزيرة القرم اليوم الخميس، عن احتجاز مواطن أوكرانى يشتبه بتورطه فى أنشطة التنظيم المسلح غير القانونى "كتيبة نعمان شليبيدجيخان لتتار القرم.

وقال الأمن الروسى فى بيان حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "اعتقل ضباط من جهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى جمهورية القرم مواطنا أوكرانيا من مواليد عام 1971، يشتبه فى ضلوعه فى أنشطة الجماعة المسلحة غير الشرعية "كتيبة نعمان شليبيدجيخان المتطوعة لتتار القرم"، والتى تعمل فى أراضى دولة أجنبية لأغراض تتعارض مع مصالح روسيا".

وتابع البيان "ثبت أن المحتجز، بصفته عضوا فى تنظيم مسلح غير شرعى، قام بتزويد الكتيبة بالموارد المادية والزي العسكري والطعام".

بالإضافة إلى ذلك، شارك المشتبه مرارا فى أعمال مناهضة لروسيا على أراضى منطقة غينيتشيسك (جنوب أوكرانيا)، بما في ذلك خلال فترة إجراء العملية العسكرية الخاصة الروسية على أراضى أوكرانيا.

وذكر البيان أن المشتبه به اعتقل الشهر الماضى أثناء عبوره الحدود الروسية تحت ستار لاجئ.

ويواجه الرجل تهمة بموجب مادة فى القانون الجنائى تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.

 


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