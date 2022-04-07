الأزهر للفتوى: يجوز للصائم فى اليوم الحار أن يغتسل أو يغسل رأسه ووجهه

كتب لؤى على

أوضح مركز الأزهرالعالمى للفتوى الالكترونية ، أنه يجوز للصائم في اليوم الحار أن يغتسل أو يغسل رأسه ووجهه ونحو ذلك؛ تبرّدًا بالماء؛ لما رُوي عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ سَيِّدنَا رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ «صَائِمًا فِي السَّفَرِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ».

وتابع المركز: ليستبشر بما أعده الله سبحانه للصائمين، وليعلم أن في صبره على طاعة الله سبحانه الأجر العظيم والثواب الكثير، عَنْ السيدة عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ».