اتفاق أرمينى أذربيجانى على محادثات سلام لمعالجة التوترات فى قره باغ

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الأرميني، الخميس، إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على إطلاق محادثات للسلام لمعالجة التوترات فى ناجورنو قره باغ.



وأضاف أن البلدين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة بحلول نهاية أبريل الجاري، لاتخاذ قرار بشأن الحدود بينهما.