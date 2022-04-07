اتفاق أرمينى أذربيجانى على محادثات سلام لمعالجة التوترات فى قره باغ

قال مكتب رئيس الوزراء الأرميني، الخميس، إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على إطلاق محادثات للسلام لمعالجة التوترات فى ناجورنو قره باغ.
وأضاف أن البلدين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة بحلول نهاية أبريل الجاري، لاتخاذ قرار بشأن الحدود بينهما.
اتفاق أرمينى أذربيجانى على محادثات سلام لمعالجة التوترات فى قره باغالخميس، 07 أبريل 2022 04:00 ص
حرب الحدود بين أذربيجان وأرمينيا - أرشيفية
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قال مكتب رئيس الوزراء الأرميني، الخميس، إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على إطلاق محادثات للسلام لمعالجة التوترات فى ناجورنو قره باغ.
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