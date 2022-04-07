اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 04:43 ص
أكرم القصاص
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اتفاق أرمينى أذربيجانى على محادثات سلام لمعالجة التوترات فى قره باغ

الخميس، 07 أبريل 2022 04:00 ص
اتفاق أرمينى أذربيجانى على محادثات سلام لمعالجة التوترات فى قره باغ حرب الحدود بين أذربيجان وأرمينيا - أرشيفية
وكالات

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قال مكتب رئيس الوزراء الأرميني، الخميس، إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على إطلاق محادثات للسلام لمعالجة التوترات فى ناجورنو قره باغ.

وأضاف أن البلدين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة بحلول نهاية أبريل الجاري، لاتخاذ قرار بشأن الحدود بينهما.


ارمينيا

اذربيجان

ناجورنو قره باغ

روسيا

ايران

تركيا

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