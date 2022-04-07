إعدام ومؤبد.. السجل الجنائى لمحمد البلتاجى بعد تجسيد شخصيته بمسلسل الاختيار

كتبت أمنية الموجى

ظهر الفنان هشام إسماعيل في أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 3"، وجسد شخصية محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق وأحد رموز جماعة الإخوان الإرهابية.

وظهر في مشهد اجتماع بين "مرشد الإخوان"، لمناقشة أوضاع البلاد بعد فشل محاولة إقالة النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود، وقيام مظاهرات احتجاجية.

"البلتاجى" هو الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنحل، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، صاحب التهديدات الشهيرة بتفجير مصر وحرق الكنائس وغيرها من تصريحات الدم والقتل، والذي تم القبض عليه في أغسطس 2013 على خلفية اتهامه بقتل المتظاهرين وتعذيب عدد من المواطنين المعارضين للجماعة وذلك خلال اعتصامه في رابعة، والصادر بحقه عدة أحكام بداية من المؤبد نهاية إلى الإعدام.

محكمة النقض سطرت، 14 يونيو الماضي، الكلمة الأخيرة على عدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد البلتاجى، حيث قضت بتأييد حكم الإعدام لـ 12 متهما وتخفيف العقوبة لـ 62 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وهو القيادى عصام العريان، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادر ضدهم فى قضية فض رابعة.

وفى غضون سبتمبر 2019 - أسدل الستار في إعادة محاكمة محمد مرسي "متوفى" وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير"، حيث قضت بمعاقبة محمد بديع ورشاد بيومي ومحمد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني ومصطفي الغنيمي ومحمود أبو زيد وحازم فاروق ومحمد البلتاجي وإبراهيم عوف بالسجن المؤبد عما نسب إليهم، فهناك أحكامًا أخرى صدرت ضد البلتاجي.

البداية، حينما أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، حكمها في 22 أغسطس 2015، على 191 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اقتحام قسم العرب ببورسعيد، حيث قضت بالسجن المؤبد على 19 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية حضوريًا، و76 غيابيًا.

وفي غضون 2 ديسمبر 2015، قضت المحكمة، بسجن محمد البلتاجي وصفوت حجازي، 15 عامًا، بإدانتهم في واقعة خطف وتعذيب أحد المحامين داخل شركة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير

وقضت المحكمة المختصة، في 22 ديسمبر 2015، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ومعه محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المشدد 10 سنوات، في أحداث السويس، وغيابيا بالمؤبد ضد 90 آخرين من أنصار محمد مرسي.

كما صدر ضد "البلتاجي"، أحكامًا بـ 19 سنة سجن بتهمة إهانة القضاء من دوائر مختلف في 8 دعاوى إهانة محكمة.

ويكتظ السجل الجنائي لمحمد البلتاجي، بالأحكام النهائي، إذ قضت محكمة النقض، بتأييد الحكم الصادر ضد محمد مرسي "متوفى" والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في شهر ديسمبر 2012.

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار حسن فريد، في 26 أكتوبر 2016، بمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادي بالجماعة محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وأحمد دياب ومحسن راضي عضوا مجلس النواب سابقًا، و32 أخرين من أعضاء الجماعة بالسجن المؤبد وتغريمهم 20 ألف جنيه.

وفي 30 نوفمبر 2016، قضت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، بالسجن المشدد 10 سنوات، لكل من محمد بديع، محمد البلتاجي، وعضو مكتب الإرشاد محمد وهدان، وصفوت حجازي، و308 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة بأحكام تتراوح ما بين البراءة والمؤبد، في قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية.

بينما قضت المحكمة، بالسجن المؤبد على "البلتاجي"، وبالسجن المشدد 15 عامًا على وزير التموين الأسبق باسم عودة، في قضية أحداث "البحر الأعظم" بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، 12 أغسطس 2018.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في 8 سبتمبر 2018، بإعدام 75 بينهم قادة بجماعة الإخوان، أبرزهم؛ عصام العريان وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي، إضافة إلى صفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر ووجدي غنيم، وتم تأييد الحكم عليه اليوم وآخرين.

كما صدر حكم نهائي وبات، بالسجن 10 سنوات، لمحمد البلتاجي على خلفية تكوين خلية إرهابية.