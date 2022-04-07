اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 07:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخص على يد زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بالغربية

الخميس، 07 أبريل 2022 07:05 ص
إصابة شخص على يد زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت قرية الدلجمون، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إصابة شخص بجرح طعني بالبطن إثر مشاجرة نشبت بينه وبين زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية، وتم نقل المصاب للمستشفى الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية الدلجمون.
 
وبالفحص تبين قيام شخص بطعن شقيق زوجته بسلاح أبيض وإصابته بجرح طعني بالبطن، بسبب خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والقاء القبض على المتهم.
 

مدير أمن الغربية

كفر الزيات

مشاجرة

قرية الدلجمون بالغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة