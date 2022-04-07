إصابة شخص على يد زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شهدت قرية الدلجمون، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إصابة شخص بجرح طعني بالبطن إثر مشاجرة نشبت بينه وبين زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية، وتم نقل المصاب للمستشفى الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية الدلجمون.

وبالفحص تبين قيام شخص بطعن شقيق زوجته بسلاح أبيض وإصابته بجرح طعني بالبطن، بسبب خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والقاء القبض على المتهم.