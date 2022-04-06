اليوم السابع
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4 عادات لا يجب أن تفعلها أبدًا بعد سن الستين .. تعرف عليها

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:00 ص
4 عادات لا يجب أن تفعلها أبدًا بعد سن الستين .. تعرف عليها كبار السن
كتبت ميرفت رشاد

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تعتبر السنوات التي تلي سن الستين مشهورة بزيادة الآلام والأوجاع وزيارات الطبيب، ولكن لا تقلق فيمكنك إجراء تغييرات على روتينك اليومي في سن 60 أو 70 أو سيكون له فوائد كبيرة وتساعدك على الشعور بأنك أصغر سنًا، هذه هي العادات الصحية التى  يجب عليك الابتعاد عنها بعد سن الستين، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 -  إهمال نظامك الغذائي:

لم يفت الأوان أبدًا لتضمين المزيد من أنماط التغذية الصحية في نظامك الغذائي ، وهو أحد أفضل الأشياء التي يمكن لأي شخص يزيد عمره عن 60 عامًا القيام به، المزيد من البروتينات النباتية والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات والفواكه والخضروات .

2  -   الأكل في وقت متأخر من الليل:

يقول الدكتور سيون سويميمو ، جراح السمنة في نيوجيرسي: "أثناء نومك ، يستريح جهازك الهضمي ويتعافى أيضًا من النهار ؛ تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يجبره على العمل لوقت إضافي" ، إن تناول وجبتك الأخيرة من اليوم في وقت مبكر يسمح أيضًا للجهاز الهضمي بالتزامن مع إيقاعك اليومي."

3 - عدم ممارسة الرياضة:

يمكن لممارسة الرياضة بانتظام أن تجعل جسمك أصغر سنًا، يحسن النشاط البدني توتر العضلات وكتلتها ، ويقلل من فقدان العظام ، ويحسن الذاكرة ، ويزيد من التمثيل الغذائي ويحسن النوم، على العكس من ذلك ، فإن عدم الحركة يزيد من خطر تعرضك لمجموعة من الحالات الصحية التي يمكن أن تقصر حياتك ، بما في ذلك السمنة ، ومرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، وأمراض القلب والأوعية الدموية، توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة (أو 75 دقيقة . من التمارين القوية) كل أسبوع.

4  -  الوحدة:

لقد وجدت الدراسات أن الشعور بالوحدة يمكن أن يكون له آثار صحية سلبية مشابهة لتدخين 15 سيجارة يوميًا وقد يزيد من خطر إصابة كبار السن بالخرف بنسبة 50٪، افعل كل ما في وسعك للبقاء على اتصال اجتماعيًا: تواصل اجتماعيًا بانتظام مع الأصدقاء والأحباء ، أو انضم إلى الأنشطة أو مجموعات الدعم ، أو تطوع.


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العادات الغذائية

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