22.8 % زيادة فى تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة لعام 2021

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للصحة، ويحتفل بهذا اليوم في السابع من إبريل كل عام وهو الموافق لتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 التي تعتبر السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة في المجــال الصحي .

وقال جهاز الإحصاء إن أكثر من 58 % من سكان العالم حصلول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم 484 مليون نسمة كما وصلت حالات الوفاه الى اكثر من 6 مليون حالة حتى الان وقد وصل عدد المتعافيين من المرض الى 418 مليون.

وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 2.9 مليون مريض بتكلفة 11.1 مليار جنيه عام 2021 مقابل 2.7 مليون مريض بتكلفة 9.0 مليار جـنيه عام 2020 بزيادة بلغت نسبته 22.8٪ في تكاليف العلاج.

وبلغ اجمالى عدد المستشفيات 662 مستشفى عام 2020 مقابل 652 مستشفى عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 1.5 ٪، كما بلغ اجمالي عدد الأطباء البشريين 91.5 الف طبيب بشرى عام 2020 مقابل 93.0 الف طبيب بشرى عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 1.6٪.

وبلغ اجمالي عدد اطباء الاسنان 29.2 الف طبيب اسنان عام 2020 مقابل 23.3 ألف طبيب اسنان عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 25.3 ٪، وسجل اجمالى عدد الاسرة بمستشفيات القطاع الحكومى 88597 سريراً عام 2020 مقابل 92599 عام 2019 بانخفاض بلغت نسبنة 4.3٪.

وبلغ اجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 57.0 مليون منتفعاً عام 2020 مقابل 56.9 مليون منتفعاً عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 0.2٪، وبلغ اجمالى عدد مراكز الأسعاف 1565 مركزاً عام 2020 مقابل 1516 مركزاً عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 3.2٪ .

وسجل اجمالي عدد الاطباء 31.3 الف طبيب (بشرى/ اسنان) عام 2020 مقابل 31.4 الف طبيب (بشرى/ اسنان) عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 0.3 ٪، وبلغ اجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 24.1 الف ممرض عام 2020 مقابل 22.3 الف ممرض عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 8.1٪ .

بلغ اجمالى عدد المستشفيات 1136 مستشفى عام 2020 مقابل 1130 مستشفى عام 2019 بزيادة بلغت نسبته 0.5 ٪، وبلغ عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل جمهورية مصر العربية 31 مليون و 551 ألف كما وصل اجمالى عدد المتعافين من الفيروس حتى الأن 430198 متعافياً حيث وصل متوسط عدد المتعافين اليومى الى 766 شخص بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفقاًلأرشادات منظمة الصحة العالمية.