وزارة الخارجية المجرية تستدعى السفير الأوكرانى

وأضاف سيارتو، في منشور على موقع "فيسبوك"، أن المجر لديها موقف واضح من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال: "لقد شجبنا العدوان العسكري، وقفنا إلى جانب سيادة أوكرانيا، واستقبلنا مئات الآلاف من اللاجئين وقدمنا ​​مئات الأطنان من الغذاء والتبرعات الأخرى".

وأكد أن حكومة المجر تعتبر في الوقت نفسه أمن المجريين أولوية، مضيفا: "هذه ليست حربنا، نريد أن نبقى خارجها".. وقال إن الحكومة لن تخاطر بسلام وأمن المجريين، وبالتالي لن "تسلم الأسلحة أو تصوت لفرض عقوبات على الطاقة" ضد روسيا، بحسب صحيفة "هانجاري توداي" المجرية.

وقال سيارتو إن المجريين أعطوا حكمهم "الواضح والمفهوم بسهولة" بشأن هذه القضية في الانتخابات العامة الأحد الماضي، إذ حقق حزب "فيدس" الحاكم فوزا ساحقا.

وأضاف: "يمكننا أن نرى أن نتيجة أخرى للانتخابات كانت ستصبح في مصلحة أوكرانيا، ونحن لا نناقش ذلك: لقد وضعوا مصالح الأوكرانيين أولا، ونفعل الشيء نفسه بالنسبة للمجريين".

ومع ذلك، أكد سيارتو أن "التصريحات حول الشمولية الناشئة، أو أن المجر متواطئة في الحرب، هي تصريحات غير مقبولة".

وقال: "لقد حان الوقت لكي يتوقف القادة الأوكرانيون عن إهانة المجر والاعتراف بإرادة الشعب المجري".