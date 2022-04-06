اليوم السابع
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أكرم القصاص
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واشنطن توافق على صفقة جديدة لبيع تجهيزات عسكرية لتايوان بـ 95 مليون دولار

الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:05 ص
واشنطن توافق على صفقة جديدة لبيع تجهيزات عسكرية لتايوان بـ 95 مليون دولار المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى
وكالات الأنباء

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وافقت الحكومة الأمريكية على بيع تجهيزات وخدمات تدريب لتايوان، بقيمة قد تصل إلى 95 مليون دولار لصيانة نظام "باتريوت" للدفاعات الجوية فى تايوان، بحسب ما أعلن البنتاجون.

وجاء في بيان صادر عن وكالة التعاون في مجال الأمن والدفاع التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، حسبما نقل موقع "فرانس 24"، أنه "من شأن عملية البيع هذه أن تساعد على صون مجموعة الصواريخ" في تايوان "لضمان استعدادها لعمليات جوية".

وأشار البنتاجون إلى أن الأجهزة وخدمات التدريب الموفّرة تقوم مقام "قوّة ردع في وجه التهديدات الإقليمية وتعزّز نظام الدفاع عن أراضي" الجزيرة.

وأشادت وزارة الخارجية التايوانية بهذه الخطوة، مشيرة في بيان منفصل إلى أن هذه الصفقة ستسمح لها بحماية أراضيها .

وأكّدت الخارجية أن "تايوان تظهر عزمها القويّ على الدفاع عن نفسها بنفسها"، مشدّدة على أن "حكومتنا تعكف على تعزيز أنظمتنا الخاصة للدفاع وقدراتنا في نزاع غير متوازن".

ومن المرتقب إتمام الصفقة في غضون شهر، بحسب الخارجية التايوانية.

وتمّت الموافقة على صفقة مماثلة في فبراير لتزويد تايوان تجهيزات وخدمات بقيمة 100 مليون دولار مخصّصة لأنظمة الدفاع الجوي وتلك المضادة للصواريخ.

وهي ثالث عملية بيع يوافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ تولّيه زمام الرئاسة. وتعود أولاها إلى أغسطس مع إعطاء الضوء الأخضر لتسليم 40 مدفعا ذاتي الحركة من طراز "ام 109 ايه 6".

 


البنتاجون

تايوان

صواريخ باتريوت

باتريوت

العلاقات الامريكيه التايوانيه

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