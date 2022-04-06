نيابة الزيتون تحيل تاجرا للمحاكمة بتهمة حيازة كمية من الأغذية مجهولة المصدر

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الزيتون، إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى بحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن ثلاجة مواد غذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر و بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج و مدة الصلاحية و غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل الثلاجة على قرابة 2 طن جبن "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها".

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.