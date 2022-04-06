نتائج لقاءات اليوم والأسبوع قبل الأخير من منافسات الدور الثاني من دورى مراكز الشباب

شهدت ملاعب محافظة كفرالشيخ منافسات قوية فى إطار مباريات الدور الثاني النسخة التاسعة واسفرت اللقاءات الستة عن فوز كفر مجر بهدفين نظيفين على شباس الشهداء، وتعادل سنهور ومنية المرشد بهدفين و كذلك تعادل الزراعة والنطاف بهدفين لكل منهما.
وتخطى شباس الملح لفريق قبريط بهدفين مقابل لا شيء ، كما خرج كفرالشيخ بشباك نظيفة، مسجلا خمسة أهداف في مرمى المنشة، وبنتيجة 2 /0 أنهى روينة لقاءه بالفيروز فائزاً.
قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ،تستمر مباريات الدور الثاني من دورى مراكز الشباب من يوم 3 / 27 حتي 4 / 14 بمشاركة نخبة من أفضل حكام كرة القدم ليخرج الدورى بأفضل صورة تليق بمحافظة كفر الشيخ ، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، و إشراف عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الادارة العامة للشباب، و كابتن صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، ودكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، وكابتن مصطفى الخطيب و فريق عمل الإدارة، بمشاركة الفرق الممثلة لمراكز الشباب.
وأشار محروس إلى مشاركة 24 فريق من المحافظة ، تقسم الى اربع مجموعات حسب التوزيع الجغرافي تقام بينهم المباريات ذهاب وعودة ويتم ترتيب الفرق تنازليا من الأول إلى السادس بكل مجموعة ، تضم المجموعة الأولى فرق " منية المرشد ، قبريط ، شباس الملح ، شباس الملح ، سنهور المدينة ، كفر مجر " .
مضيفا أن المجموعة الثانية تضم فرق كفر الشيخ ، النطاف ، زراعة ميت علوان ، روينة ، المنشة الشرقية ، الفيروز ، أما عن المجموعة الثالثة التى تجمع فرق محلة دياى ، شباس عمير ، الصافية ، المنشأة الكبرى ، ميت الديبة ، نشرت وأخيراً المجموعة الرابعة تمثلها فرق الربع ، الحنفي ، المجاز الغربى ، المجاز الشرقى ، سيدى غازي ، الهمة.
دوري مراكز شباب كفر الشيخ
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