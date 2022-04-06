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منع الإعياء والصداع فى رمضان.. صيدلة حلوان تكشف فوائد السحور

الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:00 ص
منع الإعياء والصداع فى رمضان.. صيدلة حلوان تكشف فوائد السحور السحور - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أطلقت كلية الصيدلة بجامعة حلوان سلسلة من الحلقات التوعوية الصحية فى شهر رمضان المبارك، ومن بينها حلقة توعوية بعنوان فضل شهر رمضان وفوائد السحور، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية، قدم الحلقة الدكتور أحمد عبد المحسن المدرس بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.
 
وتناولت الحلقة فضائل صيام شهر رمضان المبارك الذى يعد ركنا من أركان الإسلام الخمسة، كما تناولت الفوائد الصحية للصيام والتي تتضمن تنشيط الجهاز الهضمي وعلاج مشكلاته وتعزيز عمل الدماغ وتنشيط الخلايا العصبية، وتحسين الحالة النفسية والمزاجية، بجانب إنقاص الوزن الزائد وحرق الدهون المتراكمة، وترويض الإنسان على التخلص من كثير من العادات السيئة مثل تناول الأطعمة الجاهزة والتدخين.
 
كما تناولت الكلية أيضاً الفوائد الصحية للسحور مثل منع الإعياء والصداع في نهار رمضان والتخفيف من الإحساس بالجوع والعطش الشديد والتقليل من الشعور بالكسل والخمول والرغبة في النوم أثناء ساعات الصيام، وكذلك الحفاظ على خلايا الجسم في حالة صحية، وتنشيط الجهاز الهضمي، والحفاظ على مستوى سكر الدم.
 
كما قدمت الكلية نصائح مهمة للسحور منها السحور قبل آذان الفجر بوقت كاف مع تأخير السحور قدر الإمكان، بجانب ضرورة وجود ثمرة فاكهة لاحتوائها على السكريات المفيدة والتي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، وشرب الكثير من السوائل بين المغرب والفجر.

السحور

فوائد السحور

اخبار مصر

التعليم العالى

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