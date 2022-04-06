معمر عراقى يبلغ من العمر 103 سنوات يحتفل بزفافه للمرة الثالثة

وكالات الأنباء

فى واقعة نادرة، تزوَّج رجل عراقى يبلغ من العمر 103 سنوات فى محافظة الديوانية، جنوبى البلاد، وذلك للمرة الثالثة خلال حياته، فى حدثٍ آثار تفاعلًا واسعًا.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، احتضنت قبل أيام ناحية سومر، التي تبعد عن العاصمة بغداد نحو 180 كيلومترًا، حفل زفاف "مخيلف فرهود المنصوري"، بحضور ذويه وأقربائه في القرية.

وقال عبد السلام وهو نجل المعمر مخيلف، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "والدى تزوج للمرة الثالثة خلال مسيرة حياته، وهو من مواليد عام 1919، حيث تُوفّيت زوجته الأولى عام 1999، ليتزوّج امرأة أخرى، وأنجب منها كذلك".

وأضاف أنه "في نهاية العام الماضي، ومطلع العام الحالي، حصلت مشكلة مع زوجته، فذهبت إلى بيت أهلها، ولم تعُد رغم مرور عدة أشهر، فطلب منّا الوالد إيجاد امرأةٍ أخرى له، وهو ما حصل بالفعل".

وأشار إلى أن "الاختيار وقع على امرأة حسناء من مواليد 1985، وتمّت خطوبتها، وبعد ذلك أُقيمت له حفلة الحناء ثمّ الزواج، وقد شارك في زفّته أبناؤه التّسعة الباقون وأحفاده وأولاد أحفاده وأحفاد أحفاده"، ولدى الرّجل المسن، 10 أبناء، ستّة بنين و4 بنات.

وأثار هذا الزواج تفاعلًا واسعًا، وترحيبًا مِن قِبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي به، باعتباره دليلًا على إقبال المعمر مخيلف، وحبّه للحياة وتفاؤله.

وتعدّ مثل تلك الزيجات نادرة في المحيط الإقليمي، إذ سجلت البلدان العربية عام 2020، زواج المعمر الأردني، عارف عطية الجداية، وهو بعمر 103 سنوات أيضًا.