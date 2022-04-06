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مشروعات الصرف الصحى بمبادرة حياة كريمة فى الفيوم تسابق الزمن.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:00 ص
مشروعات الصرف الصحى بمبادرة حياة كريمة فى الفيوم تسابق الزمن.. اعرف التفاصيل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
الفيوم - رباب الجالى

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كشف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، عن نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمركزى إطسا ويوسف الصديق، حيث بلغت نسبة تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصرف الصحى بقرية دانيال 68%، وشمل التنفيذ حتى الآن تنفيذ الأساسات، كما بلغت نسبة تنفيذ مشرع محطة صرف صحى قرية منشأة عبد المجيد 56%.

كما بلغت نسبة إنشاء محطة الصرف الصحى بقرية السعدة 61%، وبلغت نسبة تنفيذ الأساسات بمحطة الصرف الصحى بقرية كفور حشمت 61%، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحى بقرية عنك 53%، وبلغت نسبة تنفيذ محطة الصرف الصحى بقرية منشأة الأمير 37%، وبلغت نسبة تنفيذ محطة الصرف الصحى بقرية الحجر 47%. 

وكان تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، ووفد مجلس الوزراء الذى ضم الدكتور خالد السيد، والدكتور محمد فرجاني، المستشاران الهندسيان بالمكتب الفنى لرئيس الوزراء ومسئولى متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، معدلات تنفيذ وآليات العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة، ورئيس مركز ومدينة إطسا، ونائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ورؤساء شركات الخدمات والمرافق، ومسئولى الهيئات والأجهزة، ومسئولى المكاتب الهندسية، والشركات المنفذة للأعمال، وممثلى مجالس المدن، والمديريات الخدمية. 


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