مستشار ألمانيا: سنواصل دعم أوكرانيا حتى ينهى بوتين الحرب

كتبت: هناء أبو العز

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إلى أن ينهي على الفور حربه المدمرة في أوكرانيا، متعهدًا بمواصلة دعمها بكل الوسائل الممكنة إلى أن يسحب الكرملين قواته.

ووجه شولتس كلامه إلى بوتين خلال مداخلة له في البرلمان الألماني قائلا: اسحب قواتك من أوكرانيا، وإلى أن يحدث ذلك سنبذل قصارى جهدنا لنواصل دعم أوكرانيا.

وأضاف أن ألمانيا تقدم أسلحة لأوكرانيا من مخازن جيشها التي أصبحت "متاحة وفعالة سريعا" وأردف "لا بد أن يكون هدفنا هو ألا تنتصر روسيا في هذه الحرب".

كما أعرب المستشار الألماني عن اعتقاده بأن الحياد الذي عرضته أوكرانيا في حال إنهاء الحرب "تنازل كبير ".



وذكر شولتس أن مسألة الضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا لم يتم توضيحها بعد، قائلًا: بالطبع نتحدث عن ذلك ولكن أيضا بالسرية اللازمة مع أوكرانيا ونفعل الشيء نفسه مع الآخرين الذين تتم مخاطبتهم، مضيفا أنه بالرغم من ذلك لا يمكن تحديد هذا بشكل أكبر في الوقت الحالي.



وأعرب شولتس عن تأييده على نحو مبدئي فرض عقوبات جديدة مخطط لها ضد روسيا بعد فظائع الحرب في مدينة بوتشا الأوكرانية، لكنه لم يدل بتفاصيل حول هذه العقوبات.

وقال شولتس إن حزمة العقوبات الخامسة قيد المناقشة النهائية، مشيرا إلى أنها ستساهم مرة أخرى على نحو دقيق في أن تستشعر روسيا عواقب هذه الحرب، أيضا بغرض إنهاء الحرب.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت فرض حظر على واردات الفحم من روسيا. ولا يمكن تمرير هذه المقترحات إلا بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد.