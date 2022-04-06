كمل_يا_سيسي_احنا_معاك ترند تويتر.. ومغردون: كمل ياريس الانجازات كفاية احساسنا بالأمن والأمان

كتب محمد تهامى زكى

أشاد مئات المغردين بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار، مطالبين باستكمال ما بدأه من عدد من المهام الصعبة والمستحيلة، ورؤيته المستقبلية ورفع راية الوطن عالية خفاقة ومواجهة كل التحديات الصعبة وتجاوزها بنجاح، وذلك من خلال هاشتاج #كمل_يا_سيسي_احنا_معاك.



#كمل_يا_سيسي_احنا_معاك

وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قال المغردون: "كمل يا ريس احنا معاك، مهما حاولوا معانا احنا برضه معاك، بيقولوا مش عمال تعمل كبارى وبس ومالها الكبارى ده تأمين لكم على الطرق، احنا عارفين انك بتسابق الزمن علشان تخلص وعارفين كمان أن الحياة أصبحت غالية، بس كله يهون فى سبيل ما نشعر به من الأمان".

واستكمل المغردون: "ربنا يعينك يا ريس، كم هائل من الإنجازات، نعم للتطوير ومجهود جبار وانجازات رائعة"، "احنا معاك تبنى وتعمر، احنا معاك فى طرق ومصانع، احنا معاك فى قبضة قوية ضد الخائن، احنا مصريين بجد"، مستكملين: "كمل يا سيسي احنا معاك، بفضل الله حفظنا الله ونصرنا وجعل السيسي أسد العرب سببا في نصرنا وكشف حقيقة الاخوان الشياطين الملاعين، مصر محفوظة بعناية الله".

وتابع المغردون: "حسينا بالأمان، مبقاش في خوف جوانا، عمرت وبنيت لولادنا، ربنا يعينك يا بطل"، وقال آخر: "معاك نحو التقدم، نحو الارتقاء بالشعب المصري ونحو المستقبل الأفضل بإذن الله"، وأخيرا: "مصر يعني الأمن والأمان، ده كفاية جدا جدا ان احنا عايشين في أمان وفي بلاد كثير كثير جدا بتحسدنا على ده، وأنا بشكر سيادة الريس بصراحة، بنا مصر من أول وجديد، مصر بقت حاجة ثانية خالص في عهد سيادة الرئيس، ربنا معنا ويقويه".











