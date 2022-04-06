قطع مياه الشرب عن بعض مناطق حى غرب المنصورة لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالدقهلية ؛ عن استكمال أعمال الربط لخطوط المياه الجديدة بنطاق حي غرب المنصورة؛ حيث سيتم العمل على ربط خط قطر 12 بوصة اسبستوس بشارع عبد السلام عارف، وكذلك خط قطر 10 بوصة بلاستيك بشارع الترعة، لمدة 6 ساعات، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 2022/4/6، بداية من الساعة 9 مساءًا، وحتى الساعة 3 من صباح غدًا الخميس الموافق 7/4/2022، والأمر الذي سيستدعي قطع المياه عن المناطق التالية:

ميدان الساعة حتى شارع سامية الجمل، وأول شارع الترعة من عبد السلام عارف حتى ميدان الأديب.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال حتى لا تؤثر الأعمال على الخدمة المقدمة للمواطنين.