اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قائد القوات الجوية الأمريكية: توسع الصين فى القوة النووية يقود إلى عالم نووى ثلاثى الأطراف

الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:43 ص
قائد القوات الجوية الأمريكية: توسع الصين فى القوة النووية يقود إلى عالم نووى ثلاثى الأطراف فرانك كيندال
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبر قائد القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال أن نمو القوة النووية الصينية سينتج عنه عالم نووى ثلاثى الأطراف، فى غضون عدة سنوات.

وقال كيندال خلال ندوة الفضاء الـ37: "أعتقد أن أكبر المخاوف ذات شقين.. الأول هو التهديد باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية من قبل روسيا، والآخر هو الكشف عن توسع الصين في قوتها النووية، الأمر الذى سيضع الصينيين على مستوى مكافئ تقريبا في غضون سنوات قليلة للولايات المتحدة وروسيا".

وأضاف: "هذا سيقودنا إلى عالم نووي ثلاثي الأطراف.. وأعتقد أننا بدأنا للتو في ذلك، وبدأنا للتو في التفكير فيما يعنيه ذلك".

 


القوات الجوية الامريكية

الصين

القوة النووية

عالم نووى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة